Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfB will nach vier Spielen ohne Sieg bei Freiburg endlich wieder einen Erfolg landen. Bei Borussia Dortmund gab es für den Sport-Club Freiburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage. Am letzten Spieltag kassierte Stuttgart die neunte Saisonniederlage gegen RB Leipzig. Im Hinspiel hatte der SC die Nase vorn und feierte einen knappen 3:2-Sieg.