3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00 Uhr)

Vikt. Berlin trifft am Samstag mit FCK auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Lautern muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Der FC Viktoria 1889 Berlin trennte sich im vorigen Match 0:0 von Eintracht Braunschweig. Nachdem der 1. FC Kaiserslautern sich im Hinspiel als keine große Hürde für Viktoria erwies und mit 0:4 verlor, soll es im Rückspiel besser laufen für FCK.

Auf des Gegners Platz hat Vikt. Berlin noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz elf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Nach 21 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden des FC Viktoria 1889 Berlin insgesamt durchschnittlich: sieben Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Viktoria in den vergangenen fünf Spielen.