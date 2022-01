2. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Schalke 04 (Samstag, 20:30 Uhr)

Momentan besetzt Aue den ersten Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Heimmannschaft verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der FC Erzgebirge Aue förderte aus den bisherigen Spielen drei Siege, sechs Remis und zehn Pleiten zutage. Mit dem Gewinnen tat sich Aue zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.