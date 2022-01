Handball-EM 2022, Deutschland: Warum der DHB vom Turnier-Rückzug nichts wissen will

„Wir haben intensiv mit den Spielern, Delegationsmitgliedern, den HBL- und EHF-Vertretern diskutiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu verbleiben“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in einer virtuellen Medienrunde am späten Abend.

Einen Rückzug soll es vorerst also nicht geben , das Ergebnis der Krisensitzung mag vielmehr ein Zeichen setzen und eine Debatte beruhigen vor dem Knaller gegen Titelverteidiger Spanien zum Hauptrunden-Auftakt am Donnerstag (ab 18 Uhr im Liveticker ).

DHB: Rückzug von EM kein Thema

Nun geraten die kurzfristig nominierten Rückraumspieler Lukas Stutzke, der bereits am Mittwochabend im deutschen Teamquartier in Bratislava eintraf, und David Schmidt sowie Rechtsaußen Tobias Reichmann auch noch zum Kompensationspersonal. Bei negativen PCR-Tests kann das Trio sofort eingesetzt werden.

Richtige oder falsche Entscheidungen, und wann muss Schluss sein in puncto Nachrückern? Daran scheiden sich bereits seit Tagen die Handball-Geister.

Kromer: Können nicht endlos nachlegen

„Natürlich können wir das nicht endlos machen“, antwortete DHB-Sportvorstand Axel Kromer auf eine entsprechende SPORT1 -Nachfrage. „Wir haben aber nicht überlegt bei unserer jetzigen Entscheidung, was morgen, übermorgen oder in drei Tagen wäre.“

Ligapräsident Uwe Schwenker erklärte noch am Mittwochnachmittag: „Man muss momentan festhalten, dass die Infektionskette nicht abreißt. Da ist unser EM-Team leider ein Spiegelbild der Gesellschaft.“ Und fügte an: „Jetzt aber unendlich mit Spielern aus der Bundesliga nachzuladen, macht keinen Sinn.“

Allein: Bisher geschieht genau das. Verbunden mit der Hoffnung, der Spuk könne sich doch noch in ein ganz schnelles Ende der „Corona-Explosion“ (Gislason) verkehren.

„Besonders gut geht es mir noch nicht“, klagte in einem Gastbeitrag im Spiegel etwa Timo Kastening, mit den Auswirkungen seiner Infektion durchaus zu kämpfen.

Kastening kämpft mit Symptomen

Dass die Krankheitsverläufe bei den Spielern „milde“ seien und kaum über einen Schnupfen hinausgingen, wie es Bob Hanning, der vor Schnellschüssen warnte, bei ntv formulierte, stimmt also nicht. Zuvor hatte der frühere DHB-Vizepräsident und Geschäftsführer der Füchse Berlin noch hinsichtlich eines möglichen DHB-Rückzugs von der EM eingeräumt: „Sollte es in den kommenden Tagen zu weiteren Fällen kommen, dann muss man die Positionen noch mal überdenken und eine neue Risikoabwägung vornehmen.“

Gislason sprach zuletzt von einer „sehr absurden Situation“ und warf ein: „Es ist mir ein Rätsel, wie das Virus zu uns hereingekommen ist.“ Seit Anfang Januar halte sich sein Team an die strengen Regeln und trotzdem sei es passiert: „Mehr können wir kaum tun.“

„Das ist brutal, die Situation ist herausfordernd, wir kämpfen an allen Fronten. Wir müssen uns alle mit Dingen beschäftigen, die nichts mit Sport zu tun haben“, sagte nun DHB-Teammanager Oliver Roggisch in einem Online-Verbandstalk.

Das passiert, wenn auch Gislason noch ausfällt

Und wenn am Ende nun gar auch noch Gislason ausfiele? „Wenn der Trainer ausfällt, dann haben wir den Co-Trainer (Erik Wudtke, Anm. d. Red.) “, sagte Kromer auf SPORT1 -Nachfrage. „Das war auch im Fußball mal so bei Jogi Löw. Wir würden da auch eine Lösung finden und keinen Trainer von auswärts holen, der dann das Team leiten müsste. Dafür haben wir ja den Trainer-Staff.“

„Die Spieler haben alle Bock!“, meinte Hanning in einem Instagram Live am Mittwochabend und hob den Teamspirit hervor. „Nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Erlebnis muss Spaß machen. Wie die Mannschaft an einem Strang zieht und gerade die jetzige Situation mit den Nachrückern zeigt doch, wie alle bereit sind mitzuhelfen.“