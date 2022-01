Handball-EM 2022: Deutschland beantragt Spielverlegung vor Spanien-Duell

Dennoch beantragte der Verband, die Partie gegen Titelverteidiger Spanien am Donnerstagabend (18.00 Uhr) auf einen anderen Tag zu verlegen. Einen Rückzug aus dem Turnier wird es vorerst aber nicht geben. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung des Deutschen Handballbundes (DHB) mit Vertretern der Bundesliga. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

„Wir haben intensiv mit den Spielern, Delegationsmitgliedern, den HBL- und EHF-Vertretern diskutiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu verbleiben. Wir haben größten Respekt vor allen Delegationsmitgliedern“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in einer virtuellen Medienrunde am späten Abend.

Rückzug zu einem späteren Zeitpunkt?

Die Situation sei „dynamisch. Es kann durchaus sein, dass wir am morgigen Tag wieder eine andere Entscheidung treffen“, sagte Schober. „Wir lassen von der Europäischen Handballföderation prüfen, zu welchen Bedingungen ein Rückzug zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

„Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, wie wir das Turnier fortsetzen und zu Ende bringen können. Das ist unser klares Ziel, alles andere war nicht unser Thema“, sagte DHB-Kapitän Johannes Golla: „Auch wenn wir alle auf Abstand unterwegs sind - so einen Zusammenhalt wie in den vergangenen Tagen habe ich selten erlebt.“