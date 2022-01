Formel 1: Prost kritisiert Alpine nach Entlassung - Rossi steht im Fokus der Kritik

„Rossi hat mir gesagt, dass er keinen Rat mehr braucht“, erklärte Prost in der französischen Sportzeitung L‘Equipe . Diese Aussagen sorgen besonders in Frankreich für mächtig Wirbel.

Rolle wie einst Niki Lauda

Beißende Kritik an Alpine-Boss Rossi

Konkret wirft Prost der Teamführung Verschleierungstaktik vor: „Ich war nicht mehr in die Entscheidungen involviert. Selbst als Vorstandsmitglied habe ich gewisse Entscheidungen erst in letzter Minute erfahren. Wenn dich der Teamchef nicht einmal mehr grüßt, wenn du an der Strecke ankommst, weißt du: Es geht nicht mehr aus Mangel an Respekt.“