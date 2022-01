95 NHL-Nachholspiele in der "Olympia-Pause"

Nach der geplatzten Teilnahme von NHL-Profis an den Winterspielen wird die NHL die Olympia-Pause für 95 Nachholspiele nutzen.

Nach der geplatzten Teilnahme von NHL-Profis an den Winterspielen in Peking wird die nordamerikanische Eishockey-Profiliga den eigentlich als Olympia-Pause vorgesehenen Zeitraum (7. bis 22. Februar) für 95 Nachholspiele nutzen.

Die Hauptrunde soll wie geplant am 29. April enden. Das gab die NHL am Mittwoch bekannt.

Die NHL hatte am 22. Dezember entscheiden, dass wegen der Vielzahl von Spielabsagen nach Coronafällen wie schon in Pyeongchang 2018 keine NHL-Profis bei den Spielen in China auflaufen werden.