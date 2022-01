Australian Open live mit Andy Murray, Nick Kyrgios & Philipp Kohlschreiber

Während Mitfavorit Zverev schon die dritte Runde erreicht hat, steht für Oldie Kohlschreiber erst noch die zweite Runde an. (SERVICE: Australian Open Damen Spielplan)

Der 38-Jährige bestreitet in der 1573 Arena das dritte und letzte Match des Tages gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. (Die Australian Open im LIVETICKER)

In diesem Spiel ist der Augsburger, mittlerweile 134. der Weltrangliste allerdings krasser Außenseiter. Denn es geht gegen die Nummer 15 der Setzliste.

Andi Murray fordert Japaner

Auch Andy Murray ist nach seiner langen Leidenszeit aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht. Dennoch dürfte das Spiel des mittlerweile 34-jährigen Schotten zu den Highlights des vierten Tages in Melbourne gehören.

Murray, der Down Under nach wie vor sehr populär ist und zum Auftakt den gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili in fünf Sätzen aus dem Turnier geworfen hat, trifft auf den Japaner Taro Daniel (im LIVETICKER).