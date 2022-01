Premier League droht Wettskandal: Ermittlungen nach Arsenal-Spiel

Ein Spieler des FC Arsenal handelt sich eine Gelbe Karte ein - und die Buchmacher in England schlagen Alarm. Die FA ermittelt bereits.

Die FA wird von The Athletic wie folgt zitiert: „Die FA hat den Vorfall zur Kenntnis genommen und ermittelt.“ Bei einem Arsenal-Spiel in der laufenden Premier-League-Saison sind nach Hinweisen der Wettanbieter bei einer Gelben Karte ungewöhnlich hohe Geldbeträge gesetzt worden.

Den Namen des von den Ermittlungen betroffenen Spielers wollte The Athletic nicht veröffentlichen. Tipper können bei den Buchmachern auf einzelne Events setzen, also zum Beispiel auf den Zeitpunkt der ersten Ecke oder des ersten Einwurfs. Und auch auf Karten kann gesetzt werden. Die Buchmacher sprechen von „Spot betting“ (was soviel wie „punktuelles Wetten“ bedeutet).