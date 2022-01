Ralf Rangnick bei Manchester United umstritten: Taktik-Umstellungen helfen nicht

Viele Hoffnungen ruhten auf Ralf Rangnick bei seinem Antritt in Manchester. Doch schon jetzt ist er nicht mehr unumstritten. Von seinem ursprünglichen taktischen Plan muss er bereits Abstand nehmen.

Rangnick in England als Visionär gefeiert

Rangnick wurde in England ob seiner taktischen Expertise und seines visionären Denkens gefeiert.

Dass mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel zudem zwei weitere Deutsche momentan die Premier League mit dominieren, steigerte die Vorfreude – zumal auf der Insel schnell das Wort die Runde machte, dass Rangnick auch an den Karrieren dieser beiden beteiligt war. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Offensivmotor von ManUnited stottert weiter

Von der ersten Spielminute in der ersten Partie gegen Crystal Palace an wurde deutlich, dass Rangnick einen ähnlichen Plan wie einst bei RB Leipzig verfolgen würde. Selbst die taktische Grundformation – das 4-2-2-2 – erinnerte an seine Leipziger Zeit. (Bericht: Rangnick-Fauxpas lässt Spieler lachen)