DFB-Pokal: Berlin-Derby! Hertha fordert Union im Achtelfinale

Am Mittwoch wartet ein Derby im DFB-Pokal. Hertha BSC und Union Berlin treffen im Achtelfinale aufeinander.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals wartet ein echter Kracher: Hertha BSC empfängt den Stadtrivalen Union Berlin zum Derby. Die Partie beginnt am Mittwoch um 20.45 Uhr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Hertha mit enttäuschender Saison

Für Hertha läuft die aktuelle Saison nicht so wie erhofft. Die ‚alte Dame‘ steht in der Bundesliga nur auf Platz 13 und kam zuletzt in der Liga gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 0:0 hinaus. Zuvor kassierte Hertha eine 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln.