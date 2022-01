Bundesliga: Oliver Kahn vom FC Bayern hofft auf Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien

Was für ein Kreuz! So hart schuftet Goretzka fürs Comeback

Die Tribünen der Allianz Arena müssen aktuell aufgrund der hohen Anzahl an Neuinfektionen in der Corona-Pandemie bei Spielen des FC Bayern leer bleiben. Doch die Politik macht den Münchnern Hoffnung, dass bald wieder Fans kommen dürfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Vorstandsboss betonte, dass der Sport seines Fans und ihre Emotionen brauche. „Selbstverständlich hat die Eindämmung und Bekämpfung von Corona immer höchste Priorität. Es geht in dieser Pandemie insgesamt darum, in allen Lebensbereichen vernünftige Lösungen zu finden“, schränkte der ehemalige Weltklasse-Torhüter ein.

Während in anderen Bundesländern teilweise geringe Zahlen an Zuschauern erlaubt sind, herrscht in Bayern seit Anfang Dezember Fan-Verbot im Profi-Sport. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die vier wichtigsten deutschen Profiligen (DFL, DEL, HBL und BBL) hatten zuvor angesichts der Zuschauerbeschränkungen große Sorgen geäußert - einige Vereine seien gar in ihrer Existenz bedroht - und in einem gemeinsamen Brief an das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten eine Rückkehr zu standortbezogenen Konzepten gefordert.