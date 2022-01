Tief Ida wirbelt Programm in Kitzbühel durcheinander

Die Verschiebungen haben auch Auswirkungen auf das Programm beim Weltcup der Frauen in Cortina d‘Ampezzo. Ein Jahr nach ihrem WM-Silber in den italienischen Dolomiten muss Kira Weidle dort am Samstag in der Abfahrt erst um 11.30 Uhr ran. Der Super-G am Sonntag beginnt um 11.45 Uhr.