Weitere Coronafälle im DHB-Team

Die Zahl der Coronafälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft wächst unaufhörlich.

Die Zahl der Coronafälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft wächst unaufhörlich. Wie ein Sprecher des Deutschen Handballbundes (DHB) am Tag vor dem ersten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Titelverteidiger Spanien bekannt gab, seien „leider weitere Fälle aufgetreten“. Der Verband werde sich „zu einem späteren Zeitpunkt umfassend äußern“.

Am freiwilligen Training in Bratislava am Nachmittag hatten nur zwölf der 16 im letzten Vorrundenspiel gegen Polen (30:23) einsatzbereiten Spieler teilgenommen.