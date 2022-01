Handball-EM 2022: Paul Drux wäre bei Verletzung von Johannes Bitter ins Tor gegangen

Weil nach Andreas Wolff auch Till Klimpke noch vor Anpfiff positiv auf Corona getestet wurde, war Rückkehrer Bitter am Ende sogar der einzige verfügbare Keeper im Kader! (BERICHT: Papa Bitter wird zum Retter)

Was also wäre passiert, hätte sich der 39-Jährige verletzt?

Drux wäre bei Bitter-Verletzung ins Tor gegangen

„Ich habe mich in der Halbzeit sogar schon warm gemacht. Ich weiß nicht, warum Alfred dann nicht auch mal gewechselt hat“, scherzte Drux am Mittwochmorgen in Bratislava. „Man kann froh sein, dass ich nicht ins Tor gehen musste.“