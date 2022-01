Anzeige

Handball-EM: Das verbindet DHB-Shootingstar Julian Köster mit Leverkusens Florian Wirtz Köster verrät irre Parallelen zu Wirtz

Von der Couch zum Helden! Bitter hext Deutschland zum Gruppensieg

Tobias Wiltschek

Nach seiner Gala gegen Polen spricht Handball-Shootingstar Julian Köster über seine Kindheit - und verrät SPORT1, wer seine erste Trainerin war.

Julian Köster hat sich mit einer imponierenden Leistung bei der Handball-EM gegen Polen praktisch über Nacht in die deutsche Öffentlichkeit gespielt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Beim 30:23-Sieg des DHB-Teams spielte der erst 21 Jahre alte Youngster vom Zweitligisten VfL Gummersbach so stark, dass er anschließend zum Man of the Match gekürt wurde. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Kein Wunder also, dass am Tag danach bei der Medienrunde der deutschen Handballer in Bratislava das Interesse am 2 Meter großen Rückraumspieler besonders groß war. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Und Köster hatte einige interessante Dinge zu seinem Werdegang zu erzählen. Auf SPORT1-Nachfrage verriet er erstaunliche Parallelen zu Fußball-Star Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Köster über Wirtz: „Wir kommen aus dem gleichen Dorf“

„Wir kommen aus dem gleichen Dorf und waren zusammen auf einer Schule“, sagte Köster, ehe er auch noch verriet: „Das ist ganz lustig: Seine Mutter war tatsächlich meine erste Handball-Trainerin. Deswegen verfolge ich auch Leverkusen und besonders Florian Wirtz.“

Doch die Herkunft – beide gingen in Brauweiler zur Schule – ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Shootingstars. (Die wilde Reise von Retter Bitter)

Auch in der Art und Weise, wie sie an ihre sportlichen Aufgaben herangehen, ähneln sich Köster und Wirtz.

Genauso unbekümmert wie der erst 18 Jahre alte Wirtz seinen Weg in die Stammelf von Leverkusen und in die deutsche Nationalmannschaft gefunden hat, präsentiert sich Handballer Köster.

Angesprochen auf seine Coolness gegen Polen sagte er: „Ich versuche, mir einfach gar nicht so den Kopf zu machen, wenn ich das Spiel spiele. Ich versuche einfach, Spaß zu haben am Handballspiel.“

Diese Aussagen hätten auch von Wirtz kommen können.

Köster gehörte am Dienstagabend zum Abschluss der Vorrunde in einer ohnehin starken Mannschaft zu den herausragenden Spielern. „Es freut mich unfassbar, dass es so läuft. Ich bin natürlich überglücklich“, gestand er nach seinem imponierenden Auftritt gegen Polen.