Fünfkampf: Schleu setzt Karriere fort: "So nicht in Erinnerung bleiben"

Nach dem Eklat im Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio will Annika Schleu ihre Karriere fortsetzen.

Nach dem Eklat im Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio will Annika Schleu ihre Karriere fortsetzen.

„So will ich nicht in Erinnerung bleiben“, sagte die 31-Jährige im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit . Sie wolle es „einfach noch mal besser machen und mich für einen besseren Umgang mit den Pferden einsetzen“.

Schleu: „Aufhören keine Lösung“

Die Gedanken an ein Karriereende verwarf sie aber. "Relativ schnell wurde mir dann klar, dass Aufhören keine Lösung sein kann", sagte sie: "Ich trainiere weiter, um noch ein letztes Mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen, 2024 in Paris."