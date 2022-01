Sportwetten: DHB-Team gegen Spanien klarer Außenseiter

Trotz der perfekten Vorrunde mit drei Siegen ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft beim EM-Hauptrundenauftakt nach Ansicht des Sportwettenanbieters bwin klarer Außenseiter. Bei einem Sieg des von Coronafällen gebeutelten DHB-Teams gegen Titelverteidiger Spanien am Donnerstag (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava zahlt bwin das 3,3-Fache des Einsatzes aus. Ein Erfolg der Iberer hat die Quote 1,53.