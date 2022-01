DFB-Pokal: Etienne Amenyido Pokalheld für St. Pauli gegen seinen Ex-Klub BVB

St. Paulis Sensationssieg gegen den BVB leitete Etienne Amenyido ein - ein Spieler, der bei der Borussia in der Jugend spielte.

„Es ging alles sehr schnell, solch einen Start hat man sich gewünscht“, sagte der 23-Jährige nach dem sensationellen 2:1-Sieg in der ARD . „Dass es dann genauso kommt, ist natürlich schön.“

Amenyido Märchen ist umso erstaunlicher, als der Mittelstürmer in der bislang so beeindruckenden Saison der Hamburger nur eine marginale Rolle spielte.

Lange Verletzung verzögert Debüt

Nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück ans Millerntor wurde Amenyido von einer langwierigen Achillessehnenverletzung ausgebremst. Sein erstes Spiel für den neuen Klub bestritt er am 11. Dezember beim 1:1 in Düsseldorf, als der Angreifer einen Kurzeinsatz in der Nachspielzeit hatte.