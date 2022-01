Handball-EM 2022: Jogi Bitter - Blitz-Comeback & DHB-Held gegen Polen

Bitter wird Vater und EM-Retter

Und so klingelte am Dienstag um 4.30 Uhr der Wecker (“Dadurch dass ich in den letzten zehn Nächten auch nicht so viel geschlafen habe, war das jetzt nicht so komplett ungewöhnlich“) und der Keeper machte sich auf nach Bratislava, um dort Deutschlands Handballern den Hintern zu retten.