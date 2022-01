Leroy Sané: Förderer Norbert Elgert erklärt warum der FC Bayern-Star in Topform ist

Schlampiges Genie und Reizfigur: So polarisiert Leroy Sané

Leroy Sané ist beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Was sind die Gründe für seine Top-Form? Bei SPORT1 spricht sein alter Wegbegleiter Norbert Elgert.

Leroy Sané präsentiert sich beim FC Bayern weiterhin in Top-Form. Im ersten Einsatz nach seiner Corona-Infektion gegen den 1. FC Köln am Samstag (4:0) steuerte der Nationalspieler zwei Vorlagen binnen 30 Minuten bei.

Sein früherer Trainer und Mentor in der Knappenschmiede des FC Schalke 04, Norbert Elgert, zeigt sich im Gespräch mit SPORT1 begeistert. „Leroy interpretiert seine aktuelle Rolle im Team mit und gegen den Ball herausragend gut“, schwärmt der U19-Coach der Königsblauen von dem Offensiv-Allrounder.

Bei seinem 27. Saisoneinsatz gegen Köln sammelte Sané seine Torbeteiligungen 23 und 24 - zwei mehr als in seiner gesamten Debüt-Spielzeit in München mit 44 Spielen!

Elgert: Sané hat „Nehmerqualitäten“ gezeigt

Der 65-Jährige sieht vor allem in Julian Nagelsmann den Schlüssel zu Sanés Leistungsexplosion. Dem Bayern-Coach sei es gelungen, „weiteres Potenzial in Leroy zu aktivieren und aus ihm herauszukitzeln“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Elgert sieht weiter Luft nach oben bei Sané

Der Nachwuchs-Guru sieht bei seinem einstigen Schüler aber auch noch Luft nach oben: „Ich traue ihm noch einiges zu. Jeder Spitzensportler, so auch Leroy, kann sich mit der richtigen Einstellung - und die hat er - permanent in sämtlichen Bereichen weiter steigern und verbessern. Nach dem Motto: heute besser als gestern, morgen besser als heute, und so weiter.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)