Dynamo Dresden trauert: Klubikone „Dixie“ Dörner ist tot

Dynamo Dresden trauert um seine Klubikone Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Fußball-Zweitligisten verstarb in der Nacht zu Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte Dynamo auf seiner Internetseite mit. „Lieber ‚Dixie‘, Du wirst uns unendlich fehlen und dennoch immer mit uns sein“, schrieb der Klub: „Ruhe in Frieden!“

"Es ist unbegreiflich, schockierend und sehr, sehr traurig", sagte Dynamo-Präsident Holger Scholze: "Sein Tod stürzt unsere Sportgemeinschaft in tiefe Trauer." In Dörner sei "nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen", so Scholze, "wir haben auch einen Menschen verloren, der unser aller Herz erobert hatte." Dörner habe sich mehr als fünf Jahrzehnte "auf und neben dem Platz für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins in beeindruckender und herausragender Art und Weise eingesetzt".