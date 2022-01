Hans-Jürgen "Dixie" Dörner ist tot: Legende von Dynamo Dresden stirbt mit 70 Jahren

Der langjährige Spieler von Dynamo Dresden, der auch als „Beckenbauer des Ostens“ bekannt war, starb in der Nacht zu Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren.

Dixie Dörner: Legende bei Dynamo Dresden

„Es ist unbegreiflich, schockierend und sehr, sehr traurig. Wir können es noch gar nicht begreifen, dass ‚Dixie‘ Dörner nicht mehr unter uns sein soll. Sein Tod stürzt unsere Sportgemeinschaft in tiefe Trauer“, wird Dynamo-Präsident Holger Scholze auf der Homepage des Vereins zitiert.

Dynamo will für das Zweitliga-Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Hannover 96 eine Schweigeminute beantragen (2. Bundesliga: Hannover 96 - Dynamo Dresden ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) . Zudem soll die Mannschaft als Zeichen der Anteilnahme mit Trauerflor spielen.

Olympiasieger mit der DDR - Trainer bei Werder Bremen

Insgesamt 100 Mal lief der einstige Libero für die A-Nationalmannschaft der DDR auf, 1976 holte er mit der Olympia-Auswahl bei den Sommerspielen in Montreal die Goldmedaille.

Als Trainer arbeitete Dörner später in der Bundesliga bei Werder Bremen. Zudem stand er unter anderem beim FSV Zwickau, Al-Ahly Kairo sowie dem VfB Leipzig an der Seitenlinie.

2019 war Dörner im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund in die „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs aufgenommen worden.