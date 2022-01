Manchester United: Rio Ferdinand fordert Konsequenzen im Streit Ralf Rangnick vs Anthony Martial

Rangnick: „Er wollte nicht“

„Er wollte nicht im Kader sein“, sagte Rangnick. „Er wäre normal im Kader gewesen, aber er wollte nicht. Das ist der Grund, warum er am Freitag nicht mit uns gereist ist“, fuhr der deutsche Coach fort.

Martial: „Würde so etwas nie tun“

Als Konsequenz darauf reagierte Martial wütend und veröffentlichte eine Nachricht in seiner Instagram-Story: „Ich würde mich nie weigern, ein Spiel für ManUnited zu spielen. Ich bin seit 7 Jahren hier und ich habe den Verein und die Fans nie respektlos behandelt und werde es auch nie tun.“

Nun äußerte sich United-Legende Rio Ferdinand zu der Thematik: „Weißt du was? Diese Situation dort ist ein perfektes Beispiel für die Hierarchie dieses Fußballvereins“, sagte Ferdinand auf dem YouTube-Kanal Vibe with Five.