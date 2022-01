Transfermarkt: Eintracht Frankfurt vor Transfer-Coup - Stürmer im Anflug

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einer Verstärkung in der Offensive fündig geworden und steht kurz vor dem Abschluss eines Transfers: Aus der Ligue 1 kommt ein Wunschspieler.

Bereits nächste Woche wird bei Eintracht Frankfurt ein echter Wunschspieler zum Medizincheck erwartet: Die Verpflichtung von Randal Kolo Muani ist so gut wie fix. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Schon seit mehr als einem Jahr ist es nach SPORT1 -Informationen sicher, dass der französische Stürmer des FC Nantes zur SGE will. Der 23-Jährige sieht bei dem Klub ein großes Entwicklungspotenzial und will den nächsten Schritt gehen.

Am kommenden Montag wird er mit seiner Entourage in ein Flugzeug mit Ziel Frankfurt am Main steigen. Dann soll nicht nur ein Medizincheck absolviert, sondern auch gleich der ab Juli geltende Vertrag unterzeichnet werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)