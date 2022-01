Pepi will mit Augsburg in die Champions League © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/EMILEE CHINN

Mit 17,5 Millionen Euro ist Ricardo Pepi der neue Rekordtransfer des FC Augsburg. Jetzt will er mit dem FCA hoch hinaus - bis in die Königsklasse.

„Ich habe einen Traum: Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen“, sagte das 19 Jahre alte Sturm-Talent im Interview mit der Sport Bild: „Das hört sich vielleicht aktuell verrückt an, aber das ist mein Ziel. Ich hatte immer große Träume. Und nur so konnte ich vorankommen.“