WWE: Österreich-Star WALTER wird Gunther - Fans entsetzt WWE entsetzt Fans mit Namenswechsel

WALTER hat sich bei WWE NXT in "Gunther" umbenannt © WWE

Der österreichische Hoffnungsträger Walter Hahn wird bei WWE von WALTER zu Gunther - beinahe wäre WWE wohl ein böser Fauxpas passiert.

Das österreichische Ring-Phänomen, das bislang WALTER hieß, hat die Fans bei der Dienstagsshow NXT mit einem Namenswechsel überrascht, die meisten von ihnen böse.

Nach seinem Match gegen Roderick Strong unterbrach der 34 Jahre alte Wiener die Bekanntgabe seines erwarteten Sieges mit einem auf Deutsch vorgetragenen „Nein“ und gab bekannt, dass er nun „Gunther“ heiße. Es folgte eine Prügelei zwischen seiner deutschsprachigen Gruppierung Imperium und Strongs Diamond Mine. (Dieses persönliche Drama hat WWE-Star Roderick Strong lang verheimlicht)

Nicht nur große Teile der deutschsprachigen Fanszene zeigte sich geschockt über die Veränderung, die sich schon durch eine Enthüllung am Vortag angedeutet hatte - eine Enthüllung mit einem hochbrisanten Beigeschmack, den WWE offenbar schnell korrigiert hat.

WALTER wird Gunther - war „Gunther Stark“ der eigentliche Plan?

Das Fachmedium Pro Wrestling Insider hatte am frühen Dienstagmorgen amerikanischer Zeit vermeldet, dass WWE den Namen „Gunther Stark“ bei der US-Patentbehörde USPTO als Trademark angemeldet hatte.

Der öffentlich dokumentierte Vorgang sorgte in der Szene umgehend für Wirbel - nicht nur wegen der schnell aufgekommenen Mutmaßung, dass der Name für WALTER gedacht war.

Gunther Stark war der Name eines deutschen U-Boot-Kommandanten, der dem Nazi-Regime diente und im 2. Weltkrieg kämpfte und starb.

WWE korrigiert Fauxpas um Kommandeur aus Nazi-Ära

Der am 1. Februar 1917 in Ostpreußen geborene Stark war 1936 in die Kriegsmarine - die Seestreitkräfte der deutschen Wehrmacht - eingetreten und zum Kommandanten des Untersee-Kriegsschiffs U 740 aufgestiegen, das am 6. Juni 1944 zwischen Biscaya und Ärmelkanal verschwand und mutmaßlich unterging.

Starks Vita ist der breiten Öffentlichkeit zwar eher nicht geläufig, aber in der Fachwelt bekannt und im World Wide Web auch für Laien leicht zugänglich. Unter Wrestling-Fans und -Medien machte die Information schnell die Runde, mit kritischen Fragen, ob WWE die Brisanz der Trademark-Anmeldung übersehen oder gar mit Absicht die Nazi-Kontroverse gesucht hätte.

Wie unter diesen Umständen zu erwarten war, erblickt „Gunther Stark“ dann wohl doch nicht das Licht der WWE-Welt. Der Mann, der bürgerlich Walter Hahn heißt, stellte sich stattdessen als weiterhin nachnamenloser „Gunther“ vor.

Das Entsetzen unter Fans weltweit war trotzdem groß: Der Name WALTER - die Großbuchstaben sind ein speziell in der Showkampf-Hochburg Japan übliches Stilmittel - war vielen lieb und teuer durch die Weltkarriere, die Hahn schon außerhalb von WWE und auch in deren Europakader NXT UK damit hingelegt hatte.

Warum WWE ihn dennoch ändert, nun wo Hahn doch in die USA gezogen ist und mit seinen Partnern Marcel Barthel und Fabian Aichner eine Karriere bei den Hauptkadern RAW und SmackDown im Visier zu haben scheint? (Marcel Barthel enthüllt im SPORT1-Interview neue Hintergründe zu Imperium)

Umstrittene Namenswechsel bei WWE: Kein neues Phänomen

Das Vorgehen von WWE ist nicht neu und meistens ist die Erklärung die, dass die Promotion von Vince McMahon in der Regel lieber eigene Marken kreiert, auf die sie dann vermarktungsrechtlich vollen Zugriff haben und die Gewissheit, dass keine andere Liga mit ihr Geld verdient - was bei WALTER nicht der Fall gewesen wäre.

Namenswechsel dieser Art waren bei WWE jahrelang üblich, für Wirbel sorgten seinerzeit auch zum Beispiel schon die Umbenennungen von Seth Rollins, Kevin Owens und Sami Zayn, die vor ihrer WWE-Zeit als Tyler Black, Kevin Steen und El Generico bekannt waren - oder auch die Kreation der Figur Mankind für Mick Foley anstelle seiner außerhalb von WWE schon berühmt gewordenen Rolle als Cactus Jack. Die inzwischen bei Konkurrent AEW wieder unter ihrem alten Namen aktiven Jon Moxley (Dean Ambrose) und Bryan Danielson (Daniel Bryan) sind weitere Beispiele.

In den vergangenen Jahren hatte sich der Namenswechsel-Drang von WWE eher gelegt, in der lange von McMahons Schwiegersohn Paul „Triple H“ Levesque regierten NXT-Welt traten viele Stars unter den Namen an, mit denen sie anderswo bekannt geworden waren.

