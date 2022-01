Otte und Koepfer in der zweiten Runde von Melbourne ausgeschieden

Anzeige

Für Otte war in Runde zwei Endstation © AFP/SID/WILLIAM WEST

SID

Oscar Otte und Dominik Koepfer sind bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die deutschen Reihen bei den Australian Open lichten sich, Dominik Koepfer und Oscar Otte sind in der zweiten Runde ausgeschieden. Der gebürtige Schwarzwälder Koepfer musste sich am Mittwoch dem US-Aufschlagriesen Reilly Opelka (Nr. 23) 4:6, 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben, der Kölner Otte verpasste den Drittrundeneinzug durch ein 6:2, 2:6, 3:6, 1:6 gegen den an Position 25 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego.

An Sonego hatte Otte eigentlich beste Erinnerungen, bei seinem sensationellen Lauf ins Achtelfinale der US Open im vergangenen September hatte er diesen in der ersten Runde mit einem Viersatzsieg überrascht. Auch Koepfer war mit einer 3:0-Bilanz ohne jeglichen Satzverlust gegen den 2,11 m großen Opelka ins Match gegangen, doch diesmal fand die deutsche Nummer drei kein Mittel.

