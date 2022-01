AEW: Jon Moxley feiert bei Dynamite Comeback nach Entzug

Jon Moxley, früherer World Champion bei AEW und WWE (als Dean Ambrose), wird in dieser Woche wieder bei der AEW-Show Dynamite auftreten, erstmals nach der Therapie, in die er sich Anfang November begeben hatte.

Sein Arbeitgeber verkündete die Rückkehr am Dienstag via Social Media und schaffte damit auch endgültig das Gerücht aus der Welt, dass Moxleys Rückkehr bei WWE stattfinden könnte.

Jon Moxley bei AEW auch wieder im Titelrennen?

AEW - soeben auch durch die Meldungen um den Vertragsstatus von Cody Rhodes in leichte Unruhe versetzt - gewinnt in Moxley einen seiner bekanntesten Stars zurück, der zuletzt für eine Fehde mit World Champion Hangman Page bereit gemacht zu werden schien.

Dass Moxley bald bei AEW zurück sein würde, war schon am Wochenende klar geworden: Die Liga GCW (Game Changer Wrestling), für die Moxley auch aktiv ist, hatte da schon einen baldigen Auftritt ihres amtierenden World Champions verkündet: Moxley trifft am Sonntag bei dem Pay Per View The Wrld on GCW im New Yorker Hammerstein Ballroom auf Independent-Legende Homicide.