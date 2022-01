DFB-Pokal: Der BVB wird bei Pleite gegen St. Pauli wieder seinem Ruf gerecht

Als Verantwortlicher und Fan von Borussia Dortmund kommt man in den letzten Monaten aus dem Kopfschütteln und Sich-Ärgern gar nicht mehr raus. Überragende Auftritte wie gegen Freiburg (5:1), starke Comebacks wie in Frankfurt (3:2) oder gegen Leverkusen (4:3) und peinliche Leistungen wie in Amsterdam (0:4), in Lissabon (1:3) oder jetzt eben auf St. Pauli - der BVB bleibt ein riesengroßes Rätsel!

BVB-Coach Marco Rose total genervt

So genervt habe ich Marco Rose in seiner bisherigen Zeit als BVB-Coach noch nicht erlebt. Am Mikrofon polterte der Trainer für seine Verhältnisse los: „Ich bin richtig sauer, denn so darf man in einem Pokalfight auf St. Pauli einfach nicht auftreten“, schimpfte er. „Das Kernthema ist einfach: Wie startest du als Titelverteidiger in das Spiel!“