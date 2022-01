Michael Zorc über Anfeindungen gegen Felix Zwayer: "Ekelhaft"

„Ich finde das ekelhaft und in keinster Weise zu tolerieren oder zu rechtfertigen“, sagte der Sportliche Leiter von Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Aus gegen den FC St. Pauli bei Sky . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wir haben das in den letzten Monaten bei Politikern und sogar bei Virologen sehen müssen, die einfach nur ihre wissenschaftliche Meinung abgegeben haben, die dann vielleicht einigen Leuten nicht passt", sagte Zorc. Das Internet sei „ein anonymes Forum, das die Möglichkeit für solche idiotischen Beschimpfungen bietet. Das ist dann leider auch bei Personen so, die stark in der Öffentlichkeit stehen."