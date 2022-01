Anzeige

Handball-EM 2022: Alle Teams in der Hauptrunde mit Deutschland, Spanien, Dänemark Deutschlands Gegner in der Hauptrunde

Bei der Handball-EM Ungarn und der Slowakei ist die Vorrunde vorbei. Deutschland darf nach seinem Gruppensieg weiter vom Titel träumen. SPORT1 zeigt alle Teams der Hauptrunde.

Jetzt geht es in die heiße Turnier-Phase bei der Handball-EM! (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Von 65 Spielen bis zur Titelentscheidung sind bereits 36 Partien absolviert - damit ist die Vorrunde beendet.

Von den 24 angetretenen Teams ziehen die besten zwölf Mannschaften in die Hauptrunde ein, wo in zwei Gruppen die Halbfinalisten ausgespielt werden.

Besonders bitter dabei jedoch aus Veranstalter-Sicht: Mit der Slowakei (Platz 3 in der Gruppe F) und Ungarn (Platz 3 in Gruppe B) sind bereits beide Gastgeber-Nationen ausgeschieden. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Für die Ungarn war am letzten Vorrunden-Spieltag nach einer bitteren 30:31-Pleite gegen Island Schluss im Wettbewerb, die Slowakei wiederum verabschiedete sich chancenlos mit 27:36 gegen Russland.

Handball-EM: Kein Favoritensterben in Vorrunde

Das große Favoritensterben ist in der Vorrunde jedoch ausgeblieben.

Sowohl Weltmeister Dänemark (Gruppe A) als auch Titelverteidiger Spanien (Gruppe E) haben sich als Gruppensieger souverän für die Hauptrunde qualifiziert. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Für die größte Überraschung der Vorrunde sorgte noch Schweden.

Der viermalige Europameister konnte sich in Gruppe E allein dank der besseren Tordifferenz gegen Tschechien durchsetzen. Im Gruppenspiel trennten sich beide Teams 27:27. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Deutschland und Co.: So geht‘s in der Hauptrunde weiter

In der Hauptrunde spielen die besten 12 Teams in zwei Sechsergruppen. Die jeweils zwei besten Teams der Gruppe spielen über Kreuz das Halbfinale. Aus der Vorrunde werden Punkte gegen den ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierten Vorrundengegner mitgenommen.

Nach dem 30:27-Sieg der DHB-Truppe gegen Polen geht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason damit mit zwei Punkten in die Hauptrunde.

Als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert: Dänemark, Island, Frankreich, Deutschland, Spanien, Russland

Als Gruppenzweiter für die Hauptrunde qualifiziert: Montenegro, Niederlande, Kroatien, Polen, Schweden, Norwegen

Nach der Vorrunde ausgeschieden: Slowenien, Nordmazedonien, Ungarn, Portugal, Serbien, Ukraine, Belarus, Österreich, Tschechien, Bosnien und Herzegowina Slowakei, Litauen

Hauptrunde Gruppe I:

Dänemark

Frankreich

Island

Niederlande

Kroatien

Montenegro

Hauptrunde Gruppe II

Deutschland

Spanien

Russland

Norwegen

Schweden

Polen

