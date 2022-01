DFB-Pokal: HSV besiegt 1. FC Köln nach Elfmeterschießen - Stimmen zum Spiel

„Da müssen wir über viele Situationen diskutieren. Das hat dazu gepasst, dass es so dramatisch war. Ich finde, wir haben am Ende verdient gewonnen. Wenn du eine und Mannschaft hast, die immer will, die manchmal zu viel will … Aber das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Es war von beiden ein tolles Spiel. Es hat nur eines gefehlt, und das waren die 50.000. Der Gegner hat hart gepresst. Es geht darum, dir treu zu bleiben. Dann kannst du nicht Wischiwaschi machen. Uns war egal, wer auf dem Plan steht – wir wollten unser Spiel durchziehen.