Basketball: ALBA Berlin zurück auf dem Parkett: Niederlage in Mailand in Europa League

Nach einer mehr als zweiwöchigen Corona-Zwangspause hat ALBA Berlin den Spielbetrieb wieder aufgenommen und eine Niederlage in der EuroLeague kassiert. In Italien verlor der deutsche Basketballmeister beim Vorjahreshalbfinalisten Armani Mailand mit 76:84 (40:38).

Insgesamt fünf Begegnungen in der EuroLeague und in der Bundesliga mussten seitdem verschoben werden. Das Spiel in Mailand war allerdings am ursprünglichen Termin (29. Dezember) wegen Coronafällen bei den Italienern abgesagt worden.