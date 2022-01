DFB-Pokal: BVB-Boss Watzke scherzt über Schweinsteiger-Zuschuss für Haaland-Gehalt

„Selbst wenn Haaland den BVB im Sommer verlässt: Borussia Dortmund hat immer wieder gezeigt in den letzten Jahren, dass sie großartige Spieler holen können“, konstatierte Schweinsteiger in seiner Funktion als ARD -Experte vor dem Achtelfinale des BVB im DFB-Pokal beim FC St. Pauli zur offenen Zukunft des Torjägers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Der Ex-Nationalspieler fügte an: „Die Frage ist für mich: Wann ist es mal so weit, dass sie, wenn sie Transfers tätigen, diese Verkäufe nicht mehr machen müssten, um mal an Bayern München ranzukommen oder in der Champions League weiter zu kommen? Ich hoffe für ganz Fußball-Deutschland, dass das kommen wird.“