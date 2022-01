Australian Open live: Alexander Zverev und Yannick Hanfmann gegen Nadal gefordert

Am dritten Tag der Australian Open schlagen zwei deutsche Spieler in der Rod Laver Arena auf - allerdings unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Hanfmann steht zum ersten Mal in seiner Karriere in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers, zuvor hatte er sich überraschend gegen Thanasi Kokkinakis durchgesetzt. Gegen den an Position sechs gesetzten Spanier Nadal trifft der 30-Jährige zum zweiten Mal. In ihrem ersten Kräftemessen hatte er bei den French Open in Paris 2019 klar das Nachsehen.