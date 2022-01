Anzeige

EM-Rückzug kein Thema: Handballer trotz Corona-Ausbruch weiter "Feuer und Flamme" EM-Rückzug kein Thema: Handballer trotz Corona-Ausbruch weiter „Feuer und Flamme“

DHB-Sportvorstand Kromer schließt EM-Rückzug aus © FIRO/FIRO/SID

SID

Nach den Coronafällen im DHB-Team hat der Deutsche Handballbund (DHB) einen Rückzug von der EM in Ungarn und der Slowakei zunächst ausgeschlossen.

Nach den Coronafällen im DHB-Team hat der Deutsche Handballbund (DHB) einen Rückzug von der EM in Ungarn und der Slowakei zunächst ausgeschlossen. „Auch diejenigen, die jetzt in Quarantäne sind, haben sich dafür entschieden, dabei zu bleiben. Wir erleben hier eine große Euphorie. Die Mannschaft ist Feuer und Flamme, hier weiter Handball spielen zu können“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag wenige Minuten vor dem Gruppenfinale gegen Polen im ZDF.

Bundestrainer Alfred Gislason standen für das letzte Vorrundenspiel in Bratislava nur 14 Spieler zur Verfügung, nachdem sich in Torhüter Till Klimpke und Linksaußen Marcel Schiller die Profis Nummer acht und neun nach positiven Tests in Isolation begeben mussten. Für das infizierte Duo werden Torhüter Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen) und Linksaußen Patrick Zieker (TVB Stuttgart) nachnominiert.

Anzeige