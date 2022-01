Handball-EM 2022: Corona trifft nicht nur Deutschland - Corona-Zahlen steigen

Die Europameisterschaft der Handballer in der Slowakei und in Ungarn wird immer mehr zur Corona-EM.

Am Montag gab es beim deutschen Team gleich fünf positive Tests. Damit hat die DHB-Auswahl aktuell mit gleich sieben Coronafällen zu kämpfen. Ein Rückschlag kurz vor dem wichtigen Spiel gegen Polen (ab 18 Uhr im LIVETICKER) .

Auch Polen fehlen Spieler

So fehlt mit Piotr Chaprowski vom SC Magdeburg eine wichtige Stütze in der Abwehr. Am Sonntag wurden dann Kreisläufer Patryk Walczak und Mittelmann Maciej Zarzycki positiv getestet.