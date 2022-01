Handball-EM 2022: DHB-Team nach Corona-Ausbruch - rettet Kader-Tiefe Deutschland?

„Ich hätte auch selbst werfen können. Aber es war abgesprochen, dass wir das Ding machen und auch im Wettkampf üben“, sagte Mertens bei einer Medienrunde am Montag.

Mertens bekommt Erlaubnis von Gislason

„Alfred ist vor dem Turnier zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich es so machen kann wie ich es für richtig halte. Er lässt mich das selbst entscheiden“, erklärte Mertens. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Auch Wiencek lobt die Debütanten

Am Montag war zunächst Nachzügler Hendrik Wagner nach seiner Ankunft beim obligatorischen Eingangs-PCR-Test positiv auf das Virus getestet worden und befindet sich nun ebenso in Isolation wie der coronainfizierte Julius Kühn.

Am Montagabend folgte das große Beben - mit Rückraumspieler Kai Häfner, Rechtsaußen Timo Kastening, Linksaußen Lukas Mertens, Spielmacher Luca Witzke und Torhüter Andreas Wolff wurden fünf weitere Spieler positiv getestet.

Handball-EM: Bitter, Drux und Wiede kommen

In der prekären Situation wird es in den nächsten Spielen umso mehr auf jeden Spieler ankommen. Eben diese Breite spielte Gislason bislang konsequent aus. Gegen Österreich setzte er schon vor der Pause bis auf Lukas Zerbe alle Spieler seines 16er-Kaders ein. Nach dem Seitenwechsel standen zeitweise fünf Turnierneulinge auf dem Feld.

DHB-Team muss zwei Probleme abstellen

Mertens, der nun zunächst außer Gefecht ist, zeigte sich aber auch selbstkritisch: „Wir haben noch deutliches Verbesserungspotenzial in der Abwehr und wollen im nächsten Spiel gegen Polen von Anfang an da sein.“

In den ersten beiden Spielen hatte die DHB-Auswahl den Beginn jeweils verschlafen. In der Abwehr wurde den Gegnern insbesondere das Anspiel an den Kreis viel zu einfach gemacht. Gegen Polen wird es zusätzlich aber auch darauf ankommen, die Corona-Ausfälle zu kompensieren. (Die Handball-EM im LIVETICKER)