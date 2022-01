Anzeige

Handball-EM Heute: Deutschland - Polen heute live im TV, Stream, Ticker bei SPORT1 DHB-Team nach Hiobsbotschaft gefordert

Kempa-Trick vom Feinsten! DHB-Team zaubert gegen Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Handball-EM von insgesamt sieben Coronafällen zurückgeworfen. Für die Hauptrunde ist man zwar bereits qualifiziert, das Spiel gegen Polen ist dennoch wichtig. SPORT1 erklärt, wo das Spiel der deutschen Mannschaft heute im TV zu sehen ist.

Nach dem sechsfachen Corona-Schock vom Vortag steht für die deutsche Handball-Nationalmannschaft das letzte Vorrundenspiel an.

In der Partie am Dienstag (18 Uhr) kämpft das DHB-Team gegen Polen dabei um mehr als nur den Gruppensieg. Da die Punkte aus dem Polen-Spiel definitiv mit in die nächste Turnierphase genommen werden, geht es schon um die deutschen Halbfinalchancen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

„Es wird ein brutaler Kampf, da müssen wir ab der ersten Sekunde da sein. Wir sind hungrig“, sagte Rückraumspieler Sebastian Heymann. Torhüter Till Klimpke meinte: „Wir wollen den Gruppensieg, auf jeden Fall.“

So können Sie die Handball-EM 2022 heute LIVE verfolgen:

TV : ZDF

: ZDF Livestream : sportdeutschland.tv (alle Spiele)

: sportdeutschland.tv (alle Spiele) Liveticker: Handball-EM Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Handball-EM: Corona-Hiobsbotschaft für Deutschland

Daran sollen auch die neuerlichen Corona-Turbulenzen nichts ändern. Am Montag wurden gleich sechs weitere Akteure positiv auf das Virus getestet. Nach Nachzügler Hendrik Wagner folgte am Abend die Schocknachricht, dass es auch ein Quintett um Keeper Andreas Wolff erwischt hat. Zuvor hatte sich bereits Julius Kühn in Quarantäne begeben müssen. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Torwart Johannes Bitter (HSV Hamburg), Rune Dahmke (THW Kiel), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) sowie Paul Drux und Fabian Wiede (Füchse Berlin) werden am Dienstag in Bratislava eintreffen, um Deutschland zu verstärken.

Ungeachtet der sieben Coronafälle binnen 48 Stunden bereitete Bundestrainer Alfred Gislason sein Team im Abschlusstraining am Nachmittag auf das Duell mit Polen vor. Dabei wird es vor allem auf Klimpke ankommen, der ohne den 2016er-Europameister Wolff plötzlich als einziger Torwart im Aufgebot stand.

Handball heute: Wolff fehlt DHB-Team - Klimpke treibt an

Als Nachrücker trifft allerdings am Dienstag bereits 2007er-Weltmeister Johannes Bitter in Bratislava ein und darf schon gegen Polen eingesetzt werden.

In gewisser Weise erinnert Klimpke in diesen Tagen an den jungen Wolff. Wie er sich den gegnerischen Schützen voller Leidenschaft entgegenwirft, wie er gehaltene Bälle mit weit aufgerissenem Mund und geballten Fäusten feiert und wie er als Lautsprecher das Team unermüdlich antreibt. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Die Parallelen rühren womöglich aus der gemeinsamen Vergangenheit. Während Wolff seinerzeit als Wetzlarer Jungprofi zum gefeierten Nationaltorhüter aufstieg, hütete Klimpke beim HSG-Nachwuchs das Tor. Beide hatten sogar denselben Torwarttrainer. „Es ist eine sehr gute Beziehung, wir kennen uns nun schon sehr lange. Er hilft mir sehr viel“, sagte Klimpke über das Zusammenspiel.

Gislason lässt die jungen Spieler toben

Klimpke steht sinnbildlich für die DHB-Rasselbande und das bisherige EM-Turnier. Gislason vertraut seinen Neulingen. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Er lässt sie Fehler machen, ohne sie direkt wieder rauszunehmen - und die zahlen es ihm mit erfrischend forschen Auftritten zurück.

Gegen Österreich waren es die international unerfahrenen Akteure, die Heymanns, die Lukas Mertens, die Christoph Steinerts, die Luca Witzkes und die Klimpkes, die dem deutschen Spiel ihren Stempel aufdrückten.

