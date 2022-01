Frankfurt: 1000 Fans gegen Bielefeld zugelassen

In Frankfurt sind bis zu 1000 Zuschauer zugelassen © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) vor bis zu 1000 Fans im Stadion bestreiten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, sei dies durch die neue Fassung der hessischen Corona-Schutzverordnung möglich. Als Voraussetzung gilt die 2G-Regel.