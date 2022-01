Bundesliga droht Streit mit Beratern wegen FIFA-Reformen

Bundesliga-Berater wollen Raiola-Gruppe beitreten

Schon 2019 hatte die Gruppe angekündigt: „Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Vorstand weiterhin befugt ist, sämtliche, erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Umsetzung der FIFA-Reformpläne in Deutschland zu verhindern, einschließlich einer Kündigung des zwischen DFVV und DFL/DFB geschlossenen Memorandum of Understanding, sowie aller notwendigen, gerichtlichen Maßnahmen.“

Der Vorstand der Gruppe will aus dem europäischen Dachverband EFAA ausscheiden und stattdessen in das The Football Forum eintreten. Das steht im Jahresbericht der Lobbygruppe. Unklar ist, ob dies sogar schon geschehen ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)