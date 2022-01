Union Berlin verleiht Schneider an Kuopion PS

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Eigengewächs Fabio Schneider bis Saisonende an den finnischen Erstligisten Kuopion PS verliehen.

Bundesligist Union Berlin hat Eigengewächs Fabio Schneider bis Saisonende an den finnischen Erstligisten Kuopion PS verliehen.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, werde der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Teile der Vorbereitung bei den Finnen absolvieren, da deren Saison erst im Frühling beginnt. Kuopion PS war in der laufenden Saison Unions Gegner in den Play-offs zur Conference League gewesen.