FC Bayern: Lewandowski PK zur Weltfußballer-Wahl im LIVETICKER

Robert Lewandowski verteidigt seinen Titel und wird zum Weltfußballer 2021 gewählt. Am Dienstag äußert er sich zu seinem Triumph - die PK zum Nachlesen.

Er hat seinen Titel verteidigt: Robert Lewandowski ist nach 2020 auch Weltfußballer 2021.

Bei der Auszeichnung der FIFA stach der Superstar des FC Bayern Lionel Messi und Mohamed Salah aus und hat noch dem verpassten Ballon d‘Or nun also einen großen persönlichen Titel gewonnen. Doch was sagt Lewandowski zu seinem Triumph?

Am Dienstag äußerte sich der Pole ab 13.00 Uhr in einer Pressekonferenz über seine Auszeichnung. Auch die Wahl von Messi war Thema, der Lewandowski nicht mit einer seiner drei Stimmen bedachte. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Das war‘s +++

Lewandowski verabschiedet sich. Die PK ist beendet.

+++ Haaland und Lewandowski - könnte das funktionieren? +++

„Wenn ich mit ihm trainiere, dann könnte man nach ein oder zwei Wochen etwas sagen. Erling ist ein anderer Spielertyp als ich. Er ist aber ein Top-Spieler und ich freue mich, dass er in jedem Spiel zeigt, wie gut er ist. Für mich bedeutet das, dass ich weiter meinen Job mache.“

+++ Welcher Bayern-Spieler könnten Weltfußballer werden? +++

„Wir haben so viele gute Spieler und auch junge Talente. Einige können den Award gewinnen. Es hängt aber davon ab, dass man sich jedes Jahr zeigt und die beste Leistung abruft. Im modernen Fußball gibt es so viele Spiele, die man absolvieren muss. Es ist schwierig, Namen zu nennen. Es hängt auch davon ab, was man mit der Mannschaft erreicht. Es ist ein Traum, dass wir viel erreichen.“

+++ Messi-Wahl: „Ich glaube nicht, dass er privat sauer auf mich sein kann“ +++

„Wenn man seine Aussage beim Ballon d´Or sieht, dann waren das schöne Worte und es war sehr nett von ihm. Bezüglich seiner Wahl, diese Frage muss an ihn gehen. Ich glaube nicht, dass er privat sauer auf mich sein kann, wenn dann sportlich. Es war seine Entscheidung und das muss ich respektieren. Ich muss nicht sauer sein.“

+++ Lewandowski spricht über seine Trainer +++

„Ich habe mit allen Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, großes Glück. Jürgen Klopp, Pep Guardiola und so weiter, Hansi Flick und jetzt Julian Nagelsmann. Sie sind überragend. Ich habe die perfekte Sache von jedem Trainer genommen und mich deswegen viel entwickelt. Ich habe auch viel Fußball geschaut. Wenn ich überlege, dann war der Fußball vor ein paar Jahren noch eine andere Welt für mich. Jupp Heynckes habe ich noch vergessen, zu erwähnen.“

+++ „Ich versuche, eine Inspiration zu sein“ +++

„Der Fußball ist der populärste Sport der Welt und ich fühle die Unterstützung der polnischen Fans, das bedeutet mir viel. Ich versuche, eine Inspiration für junge Menschen zu sein.“

+++ Lewandowski erklärt seine persönliche Wahl +++

„Ich schaue immer auf die offensiven Spieler, aber was Jorginho gewonnen hat, bedeutet auch viel. Man muss neutral bleiben. Jorginho hat auch wichtige Tore gespielt und eine tolle Spielweise gezeigt. Über Leo Messi und Cristiano Ronaldo muss man gar nicht sprechen. Sie haben immer eine großartige Qualität.“

+++ Welcher Titel ist der wichtigste? +++

„Der größte Unterschied ist, ob Gold oder Silber. In dieser Zeit ist Gold wahrscheinlich auch nicht so sicher, wie Silber oder Krypto. Jeder Award hat eigene Regeln. Für mich ist es am wichtigsten, wenn Spieler und Trainer mitbestimmen. Daher ist der Wert für mich bei diesem Preis höher. Die Preise mit der Mannschaft sind aber immer die größten.“

+++ „Mit den ganzen Pokalen ist es schwierig...“ +++

„Mit den ganzen Pokalen ist es schwierig, weil das Museum geschlossen ist. Es gibt große Preise, die man nicht zu Hause haben kann. Daher kann ich die Preise nicht jeden Tag ansehen, aber ich hoffe, dass die Fans bald wieder in die Allianz Arena kommen und die Preise sehen können. Ansonsten finde ich auf jeden Fall immer Platz für einen Preis.“

+++ Wie sehr nerven Sie Bayern-Gerüchte um Haaland, Herr Lewandowski? +++

„Ich bin ein geduldiger Mensch. Ich verstehe den Fußball und was im Hintergrund steht. Ich habe keine Erwartungen und kann alle Seiten verstehen. Ich will einfach fokussiert bleiben, weil es mir nichts hilft, mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Mein Vertrag läuft im Sommer ja nicht aus, weswegen ich ruhig bleibe und keinen Stress dazu macht.“

+++ Wann ist Schluss? +++

„Das ist schwierig zu beantworten. Ich lerne meinen Körper immer nich kennen. Es gibt immer Grenzen, die man verschieben kann - und das mache ich. In zwei oder drei Jahren kann ich mehr sagen, mit 33 Jahren fühle ich mich aber sehr fit.“

+++ „Jeder Preis von mir gehört auch meiner Mannschaft“ +++

„Ich habe viele Nachrichten bekommen, manchmal kann ich nicht auf alle Antworten. Daher sage ich vielen Dank. Jeder Mitspieler und der Staff haben mir auch gratuliert, das ist sehr nett. Manchmal zeige ich nicht so viele Emotionen, aber das freut mich sehr. Der Award gehört auch ihnen, weil es wäre unmöglich ohne sie. Jeder Preis von mir gehört auch meiner Mannschaft.“

+++ „Die Rekorde von Gerd Müller helfen mit“ +++

„Die Rekorde von Gerd Müller helfen mir dabei, besser zu werden. Wenn du siehst, dass es einen Rekord zu schlagen gibt, dann kann man das versuchen. Die meisten Tore in der Bundesliga, das ist aber noch weit weg. Ich denke an diese Saison. Unnötigen Druck braucht es nicht. Ich habe im letzten Jahr den größten Rekord für mich persönlich aufgestellt, den es in diesem Moment gab.“

+++ Lewandowski spricht über seine Zukunft +++

„Wenn man auf dem Platz seine Performance bringt, dann ist es nicht so wichtig, ob du in Mannschaft A, B oder C spielst. Ich will immer mein Bestes zeigen, alles andere ist Spekulation. Ich muss ruhig bleiben und fokussiert auf meine Sache sein. Das ist Nummer eins in meinem Kopf, über alles andere will ich nicht so viel nachdenken. Ich will mich auf meinen Job fokussieren.“

+++ Lewandowski reagiert auf Messi-Wahl +++

„Das kann man ihn fragen. Bei Ballon d´Or hat er mich glaube ich auf den zweiten Platz gewählt, dieses Mal war es eben anders. Ich habe ihn auf jeden Fall auf den zweiten Platz gewählt.“

+++ „Ich bin stolz“ +++

„Ich bin stolz, wenn die Spieler, Coaches und Journalisten mich gewählt haben. Das bedeutet, dass alles, was ich mache, viele professionelle Fußball-Experten überzeugt.“

+++ Lewandowski bedankt sich für Unterstützung +++

„Vielen dank für alle Gratulationen und die Unterstützung. Ich freue mich sehr, die Auszeichnung wieder zu gewinnen. Das bedeutet viel für mich, aber auch für meine Mitspieler und den Klub.“

+++ Lewandowski ist da +++

Es kann losgehen.

+++ Gleich geht‘s los +++

Lewandowski wird pünktlich erwartet. Gleich sollte die PK beginnen.

+++ Presse: „Trostpreis“ für Lewandowski +++

Bei der internationalen Sport-Presse war die Auszeichnung zum Weltfußball natürlich das große Thema. SPORT1 hat die Pressestimmen zusammengefasst.

+++ So wählten die Finalisten +++

Für Aufregung rund um die Wahl des Weltfußballers sorgten die Stimmen der Finalisten. Lionel Messi ignorierte Lewandowski mit seinen drei Stimmen.

