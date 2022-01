Borussia Mönchengladbach: Hütter verteidigt Ausbootung von Matthias Ginter

Immerhin war es ein sehr ungewöhnliches Bild, den deutschen Nationalspieler auf der Bank bei Borussia Mönchengladbach zu sehen, wo dieser doch eigentlich als Dauerbrenner und Leistungsträger der Fohlen gilt. „Die Entscheidung ist sportlich nicht nachzuvollziehen. Er war nie Bankdrücker und das hat man auch in München wieder gesehen. Das kann keine sportlichen Gründe haben. Ich denke, dass es ein klares Zeichen des Vereins war, dass er im Januar den Klub noch verlässt. Er hat sich immer vorbildlich verhalten, man hat nie etwas Negatives gehört. Gladbach hat Ginter extrem unter Druck gesetzt“, sagte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu dem Aufreger.

Am Dienstag hat sich nun Gladbach-Coach zu der Situation um Ginter geäußert.

Hütter verteidigt Ausbootung von Ginter

„Wenn man internationalen Fußball schaut, dann werden Sie immer wieder sehen, dass mal Nationalspieler auf der Bank sieht“, sagte Adi Hütter bei der Pressekonferenz vor dem Duell im DFB-Pokal in Hannover am Mittwoch: „Es ist legitim, dass man über einen deutschen Nationalspieler diskutiert. Wir haben uns aber so entschieden und ich habe die Mannschaft nicht gefragt, wie sie das aufnimmt. Das entscheiden wir im Trainerteam. Jetzt hat Ginter mal ein Spiel nicht gespielt - nicht mehr und nicht weniger.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)