Gladbach verleiht Müsel - Wolf-Transfer bahnt sich an

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Torben Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Torben Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Gleichzeitig verlängerte die Borussia den auslaufenden Vertrag mit dem 22 Jahre alten Offensivspieler bis 2024. „Wir sehen sehr viel in Torben Müsel. Nach seinen Verletzungen ist es jetzt wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln“, sagte Sportdirektor Max Eberl.

Ein Transfer deutet sich auch bei Mittelfeldspieler Hannes Wolf an. „Es kann sein, dass sich da was ereignet in den nächsten Tagen“, sagte Eberl. Auf die Frage, ob er auch für andere Spieler Angebote erhalten habe, sagte der Sportdirektor nur: „Noch nichts Wirkliches.“