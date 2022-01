Weltfußballer Robert Lewandowski: So reagiert die internationale Presse nach The Best FIFA Football Awards

"The Best": Der Moment des Sieges für Robert Lewandowski im Video

Robert Lewandowski hat sich nach dem verpassten Ballon d‘Or zum zweiten Mal in Folge den Titel „FIFA Weltfußballer des Jahres“ gesichert.

Die Presse sieht in der Auszeichnung einen „Trost“ für den verpassten goldenen Ball und lobt den Polen in den Himmel.

Spanien

Marca: „Lewandowski war in 2021 so gut wie selten zuvor und fügte vier Titel und den goldenen Schuh seiner eindrucksvollen Sammlung hinzu.“

AS: „Die Dominanz des Polen in den letzten zwei Jahren spiegelt sich in der Wahl der FIFA wieder, deren Besonderheit ist, die demokratischste von allen zu sein.“