Handball-EM 2022: Wie reagiert Deutschland auf das Corona-Beben?

„Wer die wenigsten Corona-Fälle hat, wird Europameister.“ Gemessen an den Worten des langjährigen DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning hat Deutschland bei der Handball-EM nach dem Corona-Schock am Montag nun alles andere als gute Karten.

Diese Spieler sind betroffen

Diese Spieler rücken nach

Das Quintett muss bis zum Anpfiff in Bratislava einen negativen PCR-Test vorgelegt haben. Zudem wird sich die gesamte deutsche Delegation am Dienstag einer weiteren PCR-Testung unterziehen. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Können die Nachrücker helfen?

„Ich glaube, mit der Wahl des Bundestrainers fahren wir ganz gut. Ich vermute, dass der DHB auch Peke (Hendrik Pekeler, Anmerkung der Redaktion) angerufen hat. Der wird gesagt haben, lasst mich in diesem Jahr in Ruhe. Deshalb ist wahrscheinlich Firnhaber jetzt dabei“, erklärte Handball-Ikone Stefan Kretzschmar.

Bitter ist in zahlreichen Turnieren erprobt. Der erkrankte Andreas Wolff stand in den ersten beiden Partien ohnehin nicht von Beginn an zwischen den Pfosten. Bundestrainer Alfred Gislason hatte Till Klimpke den Vorzug gegeben. Gegen Polen hätte der in Polen bei Vive Kielce spielende Wolff aber wohl in der Anfangsformation gestanden.