Handball-EM: Deutschland verschärft Corona-Maßnahmen - Kontaktbeschränkungen und Einzelzimmer

Als Sofortmaßnahme beschloss die Teamleitung noch strengere Kontaktbeschränkungen im DHB-Mannschaftsquartier in Bratislava. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

„Wir müssen uns alle hier vor Ort jetzt noch mehr gängeln und die Kontakte untereinander auf ein Minimum reduzieren. Bis auf Weiteres bleiben alle Mitglieder der Delegation in ihren Einzelzimmern“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID : „Es gibt einen festen Zeitplan, wann jemand sich etwas zu essen an unserem teameigenen Büffet holen darf. Das ist alles nicht schön, aber notwendig.“

Corona-Ausbruch bei Deutschlands Handballern

Am Montag waren sechs Nationalspieler, darunter die beiden 2016-Europameister Andreas Wolff und Kai Häfner, positiv auf das Coronavirus getestet worden. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Zuvor hatte es bereits bei Julius Kühn einen positiven Befund gegeben. Alle infizierten Spieler befinden sich in Isolation, Kühn war am Sonntag in ein Quarantänehotel gebracht worden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)