AEW: Cody Rhodes soll Free Agent sein - WWE-Beben möglich? Free-Agent-Hammer bei WWE-Rivale AEW

Cody Rhodes soll aktuell ohne Vertrag für AEW arbeiten © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Spektakuläre Enthüllung um AEW-Mitgründer Cody Rhodes: Der amtierende TNT-Champion soll aktuell ohne Vertrag antreten - wird er doch wieder ein Fall für WWE?

Es ist eine mindestens bemerkenswerte Entwicklung in einem wichtigen Zukunftspoker - entwickelt sich ein veritables Wrestling-Beben daraus?

Cody Rhodes, Mitgründer und Co-Geschäftsführer des WWE-Rivalen AEW, hat angeblich seinen Vertrag auslaufen lassen und soll Free Agent sein.

Das gewöhnlich gut informierte Insider-Portal Fightful berichtet, dass der am Jahresende ausgelaufene Deal des 36-Jährigen noch nicht verlängert worden sei und der amtierende Träger des TNT-Titelgürtels aktuell ohne Vertrag für AEW arbeite.

Rhodes hatte zwar erst kürzlich versichert, dass er AEW in jedem Fall treu bleiben wolle, dennoch verwundert der Umstand, dass es bislang offenbar nicht gelungen ist, das auch schriftlich zu fixieren.

Die Personalie Rhodes bietet so Stoff für jede Menge Spekulation, gerade auch jetzt in einem Zeitraum, der als „silly season“ der Showkampf-Welt gilt: Marktführer WWE fädelt um den Jahresbeginn herum oft große Verpflichtungen ein - um sie dann bei der Traditionsshow Royal Rumble als Überraschung zu präsentieren.

Cody Rhodes‘ Rolle bei AEW hat sich verändert

Über Umwege folgte Anfang 2019 die Gründung von AEW, zusammen mit den Wrestler-Kollegen und Co-Geschäftsführern Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega und Milliardärssohn Tony Khan als Kopf und Geldgeber der Unternehmung.

Der „American Nightmare“ spielte als Wrestler und auch außerhalb des Rings stets eine Hauptrolle bei AEW: Der mediengewandte Rhodes vertritt die Farben seiner Firma auch in Crosspromo-Projekten wie der Reality-Show „Rhodes to the Top“, die sich um das Familienleben mit der ebenfalls in der AEW-Führung aktiven Ehefrau Brandi Rhodes dreht - und als Jurymitglied der Castingsendung „The Go Big Show“ auf dem US-TV-Partner TNT.

Für Tuscheln sorgte allerdings die Entwicklung hinter den Kulissen: Khan hat die anfangs aufgeteilte kreative Macht Ende 2019 komplett an sich gerissen, Rhodes‘ Beziehung zu Khan und den anderen Geschäftsführern wirkt abgekühlt, Rhodes lässt sich öffentlich kaum noch mit ihnen sehen, anders als in der Anfangszeit der Promotion.

Rhodes ließ Raum zwischen den Zeilen

Ende November war bekannt geworden, dass der ebenfalls auslaufende Vertrag der Jackson-Brüder (mit einer Gehaltsaufbesserung) um zwei Jahre verlängert worden war, laut Wrestling Observer hatte Khan eine entsprechende Option gezogen - die es bei Rhodes nicht zu geben scheint.

Im Gespräch mit Sports Illustrated hatte Rhodes kurz danach über seinen eigenen Vertragsstatus gesprochen. Auf den ersten Blick klang es, als ob eine Verlängerung Formsache sei - auf den zweiten Blick ließ die Aussage aber doch Raum zwischen den Zeilen.

„Stand jetzt liegt meine Zukunft bei AEW“, sagte Rhodes in dem Anfang Dezember veröffentlichten Artikel: „AEW wäre sehr seltsam ohne die Kernmitglieder der Revolution. Wir alle sprechen weiter miteinander. Wir alle haben immer noch Bewunderung füreinander. Ich kann mich nirgendwo sonst sehen und bin sehr optimistisch, was die Zukunft bereithält.“

Nicht nur das „Stand jetzt“ lässt im Nachhinein betrachtet aufhorchen, auch der Hinweis auf die „Seltsamkeit“ eines Abgangs lässt sich auch als sanften Druck auf Khan lesen, dass ihm die Verhinderung dieses Szenarios schon auch etwas wert sein muss.

Ähnliche Fälle bei WWE

Prinzipiell ist kein beispielloses Szenario, dass ein Wrestler einen Vertragspoker so weit treibt, dass er den Deal auslaufen lässt. In der jüngeren Vergangenheit gab es bei WWE mehrere solcher Fälle, die sich mal in die eine, mal in die andere Richtung entwickelten.

Adam Cole verließ WWE nach einer Kurzzeitverlängerung, um sein Programm mit dem inzwischen ebenfalls zu AEW gewechselten Kyle O‘Reilly abzuschließen - Rey Mysterio wiederum trat 2020 auch eine Weile ohne Vertrag an, verlängerte schließlich aber doch langfristig.

Die Enthüllung um Rhodes‘ Vertragsstatus wirft auch ein neues Licht auf den kurz vor Jahresende 2021 vollzogenen Titelwechsel vom jungen Sammy Guevara zu Veteran Rhodes, der zuletzt wegen eines innerfamiliären Coronafalls pausierte.

Cody Rhodes beim Royal Rumble? WWE würde es lieben

Dass Khan Rhodes als Champion in seine Free Agency gehen ließ, ist ein Vertrauensbeweis, der nicht selbstverständlich ist: AEW wäre blamiert, wenn Rhodes diese Situation ausnutzen, bei WWE anheuern und beim Royal Rumble am 30. Januar auftauchen würde .

Dass WWE-Boss Vince McMahon zugreifen würde, wenn Rhodes wollte, darf eben deswegen als sicher gelten. In der Vergangenheit tat er das unter vergleichbaren Umständen immer wieder, um einem Konkurrenten eins auszuwischen (und war selbst von der Angst geprägt, Opfer einer solchen Volte zu werden: siehe sein Verhalten im „Montreal Screwjob“ um Bret Hart 1997).

Cody vor Rückkehr bei AEW Dynamite

Ob Rhodes nun wirklich offen für eine WWE-Rückkehr ist, ist unklar, alles, was nun bekannt geworden ist, kann sich als Sturm im Wasserglas entpuppen - einen Restzweifel zu hinterlassen und sich ins Schaufenster zu stellen, ist aber in jedem Fall in seinem Sinne, weil es sein Blatt im Poker mit Khan verbessert.

Für diesen Mittwoch ist Rhodes‘ Comeback bei der TV-Show Dynamite angekündigt, ein schon für den 8. Januar geplantes Rückmatch gegen Guevara - der sich in seiner Abwesenheit eine Interims-Version des TNT-Titel gesichert hat - dürfte der nächste Schritt sein.

Die Spannung, wie es in dieser Rivalität weitergeht, hat sich durch die aktuelle Enthüllung noch einmal erhöht.